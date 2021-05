Rotelline nere sulla spiaggia tra Formia e Gaeta: 4mila cilindri di plastica trovati su 21 km di litorale

Quattromila rotelline nere spiaggiate sul litorale tra Formia e Gaeta. Un episodio di inquinamento che ha spinto l’associazione Un’altra città a presentare nei giorni scorsi un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino e di Latina “affinché vengano accertate eventuali responsabilità”.

Rotelline nere tra Formia e Gaeta: 4mila cilindri di plastica sul litorale

I ritrovamenti dei cilindri di plastica sono avvenuti in un tratto di circa 21 Km, all’interno dei comuni di Formia (spiagge di Gianola-Sant’Janni e Vindicio) e di Gaeta (Gaeta medioevale, spiagge di Serapo e sant’Agostino) dal mese di gennaio ad oggi.

Secondo l’associazione “sembra più che plausibile che si sia verificata una fuoriuscita di questi cilindri da uno o più depuratori presenti in prossimità di corsi d’acqua”.

Rotelline nere tra Formia e Gaeta: i pericoli per la fauna marina

“Il nostro Golfo dal 2010 è stato identificato come Area Sensibile, con vincoli e limiti a tutela delle acque e l’inquinamento da rifiuti provoca danni agli organismi marini a causa dell’ingestione o intrappolamento, come il ritrovamento di tartarughe morte marine sia a Formia sia a Gaeta”. Lo aggiunge l’associazione. “Tutto ciò ci ha spinto a chiedere alle autorità competenti di appurate le ragioni di questo sversamento in mare, verificare le responsabilità di un eventuale inquinamento all’ambiente e al mare”.