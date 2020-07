Gravissimo incidente nei pressi di Rotello, sulla Sp 148, dove un’auto si è scontrata con un pullman. Un morto e nove feriti.

Una persona ha perso la vita e altre nove sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato questa mattina, 17 luglio, intorno alle 7, sulla provinciale 148 che collega Larino con Rotello, in provincia di Campobasso.

Ad avere la peggio il conducente della vettura, un 61enne, che ha perso la vita, mentre 9 passeggeri del pullman sono rimasti feriti e trasportati negli ospedali di Termoli e Campobasso.

Un pullman di linea della ditta Silvestri proveniente da Termoli, si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un’auto, una Fiat Grande Punto, che si dirigeva in direzione opposta.

L’impatto non ha lasciato scampo al guidatore della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, i Carabinieri e diverse ambulanze del 118 che sono tuttora impegnate nei soccorsi.

Tre dei feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre gli altri sei sono stati affidati alle cure del San Timoteo di Termoli. (fonte PrimoNumero.it)