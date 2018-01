ROMA – Rovegno, il cartello del sindaco: “E’ vietato ammalarsi e morire”. Solo un medico condotto part-time. A mali estremi… deve aver pensato il sindaco di Rovegno, comune dell’entroterra ligure compresso nella cinta metropolitana di Genova, prima di apporre un manifesto/comunicato per così dire ultimativo. “E’ vietato ammalarsi e morire”, si legge sul cartello, in segno di protesta e per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sulla scarsità operativa dell’unico presidio medico della zona. Un medico condotto che opera part-time.

Giovanni Isola, il sindaco, si batte per riportare a Rovegno un medico a tempo pieno. “Adottare tutte le precauzioni possibili, ed anche le impossibili – si legge sul manifesto che sarà affisso per le strade del paese – Al fine di preservare le proprie difese immunitarie per non incorrere in situazioni infettivologiche nei periodi non coperti ad oggi dalla figura medicale professionale incaricata dall’Asl”.