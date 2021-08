Ha sfondato la vetrina del bar e sferrato una testata a un carabiniere che voleva impedirgli di rientrare a bere. E’ finita in caserma la serata alcolica di un uomo di 58 anni a Roveré della Luna.

Le forze dell’ordine erano state allertate dai proprietari del locale che segnalavano la presenza di un uomo, in evidente stato di ebrezza, che disturbava gli altri avventori.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno cercato in tutti i modi di risolvere la cosa pacificamente invitando l’uomo alla calma. Hanno pure chiesto l’intervento di un parente, fatto arrivare appositamente per riaccompagnarlo a casa. Ma ogni tentativo è stato vano.

Roveré della Luna, la testata al carabiniere

Il 58enne non voleva proprio saperne di terminare lì la sua serata. Così dopo essersi convinto a salire sull’auto del familiare ha compiuto l’ultimo exploit.

Proprio mentre si stavano allontanando dal parcheggio, l’uomo è sceso dalla vettura e si è diretto nuovamente verso l’entrata del bar, pretendendo di poter ancora bere.

I carabinieri lo hanno fermato nuovamente ma quello, ormai determinato a prendere un altro drink, ha sferrato una testata al carabiniere e lo ha spintonato verso l’ingresso nel tentativo di superarlo.

A quel punto i militari lo hanno arrestato e condotto nella caserma di via Barbacovi a Trento. Il 58enne è in attesa di giudizio per direttissima. Il carabiniere è invece dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per ferite giudicare lievi e guaribili in pochi giorni.