ROVIGNO (CROAZIA) – Una bimba di 4 anni è morta dopo essere rimasta per diverse ore chiusa in macchina sotto il sole. E’ accaduto a Rovigno, sulla penisola istriana, in Croazia.

Il padre della piccola, un giovane di 33 anni, si trovava da solo in casa con la figlia quando è stato richiamato al lavoro. Si è portato con sé la bambina e, forse pensando di potersela sbrigare in pochi minuti, l’ha lasciata in macchina.

Solo un paio d’ore dopo si è ricordato della piccola. Ma quando è arrivato era già in gravissime condizioni. La bambina è stata trasportata in ospedale a Fiume e qui è stata ricoverata in terapia intensiva ed è rimasta attaccata al respiratore artificiale per diversi giorni, ma non ce l’ha fatta. Il padre è stato denunciato. (Fonte: Il Piccolo)