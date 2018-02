ROVIGO – A 46 anni decide di mettersi alla ricerca dei suoi fratelli naturali, andati anche loro in adozione, e riesce a trovare due sorelle. E’ la storia di Annalisa Pan, originaria di Rovigo ma residente in un altro Comune del Veneto.

Lei e i suoi cinque fratelli erano stati adottati da bimbi, ma dopo tanti anni Annalisa è riuscita a ritrovarne due, le due sorelle di 47 e 50 anni.

La donna, racconta Il Corriere del Veneto, nei giorni scorsi è tornata a Rovigo e ha potuto riabbracciare le sorelle, che non vedeva da più di 40 anni. Ora Annalisa Pan, cognome che ha avuto dalla famiglia adottiva, continua la ricerca dei tre fratelli, che dovrebbero avere 55, 52 e 49 anni.

Con la donna nel capoluogo polesano è giunta anche una troupe della trasmissione Rai Chi l’ha visto ?, che mercoledì sera dedicherà un servizio alla storia di Annalisa. Sarà l’occasione per la donna per lanciare un nuovo appello nella speranza di rintracciare i tre fratelli maggiori. I sei bambini, nati nel capoluogo polesano, erano stati tutti adottati in tenera età, ed ora Annalisa sta cercando di riunire la famiglia dopo quasi mezzo secolo.

