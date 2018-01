ROMA – Rovigo: la festa del giudice Alessandra Paulatti con la “lista di viaggio” per il regalo. A Rovigo non tira una bella aria per la reputazione della magistratura: dopo il caso del sostituto procuratore Nagalin – coinvolto nello scandalo del corso per magistrati con obbligo di minigonna e tacchi a spillo – in città non si parla d’altro della festa che il giudice civile Alessandra Paulatti ha organizzato per celebrare i suoi 64 anni.

Una festa sembra molto riuscita, un evento cui ha partecipato la Rovigo bene delle professioni e delle istituzioni: ciò che ha suscitato imbarazzo però è la “lista di viaggio” cui si poteva aderire per partecipare a un favoloso regalo. Un viaggio da sogno, appunto, nella modalità che conosciamo grazie alle liste di nozze. Qualcosa del genere che, visto la funzione della signora, è sembrato perlomeno discutibile.

Anche alla Agenzia “Casa del Viaggio” bocche cucite, ma chi è stato alla festa la racconta come particolarmente divertente, “Ma non mi citi perché anche io frequento per lavoro il tribunale”, riferisce un avvocato al cronista del Corriere della Sera.