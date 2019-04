PORTO VIRO (ROVIGO) – Incidente mortale giovedì mattina, 18 aprile, a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Un giovane di 26 anni, Diego Paganin, è morto dopo che il suo scooter è finito sotto ad un camion. E’ accaduto intorno alle 7:30 in via Argine Spini.

Il motorino di Paganin, riferisce Il Resto del Carlino, ha tamponato un furgone e quindi è finito sotto al mezzo pesante. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo senza vita del giovane che, secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, sembra sia morto sul colpo.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Porto Viro e i sanitari con l’ambulanza del 118. Il pubblico ministero di turno deciderà come procedere con le indagini. Come ricorda La Voce di Rovigo, Diego, che viveva a Ca’ Tiepolo, era conosciuto e benvoluto in paese. Lascia i genitori e la sorella. (Fonte: Il Resto del Carlino)