Ruvo-Altamura, incidente sulla Provinciale 151: quattro morti. Tra le vittime due sorelle.

La pioggia che per ore è caduta sulla Puglia ha reso l’asfalto scivoloso e Lorenzo Fraccalvieri, 84enne di Altamura, non sarebbe riuscito a mantenere il controllo della sua Peugeot 208.

Avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta sulla Provinciale 151 che collega Ruvo di Puglia e Altamura, scontrandosi così frontalmente con un tir.

L’impatto è stato violentissimo.

Oltre l’84enne, sono morti sul colpo gli altri tre passeggeri che erano a bordo dell’auto.

Le sorelle Rosa e Filomena Francesca Cammisa, di 51 e 38 anni, e il 40enne Saverio Artellis, compagno convivente della più giovane.

L’auto con a bordo le quattro vittime, con il più anziano alla guida, viaggiava in direzione di Altamura.

Il conducente del tir, che trasportava pietre e sabbia e stava andando per lavoro in una cava a Ruvo di Puglia per scaricare il materiale edile, nell’impatto è rimasto illeso ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

La prima ricostruzione

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’auto avrebbe invaso all’improvviso la sua corsia, impedendogli di evitare l’impatto.

La vettura è stata completamente distrutta nello schianto e per estrarre i corpi delle quattro vittime è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere.

Sul luogo dell’incidente, oltre al 118 che non ha potuto fare altro che constatare i quattro decessi, erano presenti anche i carabinieri per aiutare a gestire la viabilità.

“Questo è un giorno triste per la nostra comunità – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Altamura -. Quattro concittadini hanno tragicamente perso la vita. La sindaca e l’amministrazione comunale si stringono alle famiglie per questo immenso dolore”. (Fonte: Ansa).