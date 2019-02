Blitz dice

ROMA – Primo Levi, il nome pronunciato in trasmissione radiofonica di cultura, nulla di popolare. E subito messaggi dal pubblico: “Basta con questi ebrei, parlate di cultura, non di politica!” Non solo basta negri, finalmente parole chiare. Quanto ha dovuto sopportare l’Italia razzista, compressa ed emarginata, richiusa. Ora è finalmente felice all’aria aperta.