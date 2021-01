Rt regioni e zone: Lombardia e Sardegna in arancione. Rischiano Sicilia e Molise (Foto d’archivio Ansa)

Rt regioni e zone: Lombardia e Sardegna in arancione. Rischiano Sicilia e Molise. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio.

Passa in area arancione la Regione Sardegna. La Regione Lombardia in seguito alla relazione tecnica dell’ISS passa da area rossa ad area arancione.

Rt regioni e zone, Speranza: “Abbiamo nuovamente Rt sotto 1”

“La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1. È un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione”. Così su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l’indice di trasmissibilità Rt in Italia collocandosi a quota 0,97. Calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari.

Ma è troppo presto per pensare ad una effettiva inversione di rotta della curva epidemica da Covid-19. Restano ancora troppi i decessi ed i casi – 472 le vittime nelle ultime 24 ore, con 13.633 nuove infezioni – e 12 regioni si mantengono comunque sopra la soglia critica del 30% di occupazione delle Rianimazioni.

Continua ad essere un quadro preoccupante, sia pure con qualche primo segnale di miglioramento, quello che si evince dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute (dati relativi alla settimana 11/1/2021-17/1/2021, aggiornati al 20/1/2021) sull’andamento dell’epidemia da SarsCov2 nel Paese.

Rt regioni e zone: in dieci con l’indice sopra 1

Attualmente sono dieci le regioni con Rt sopra 1. Molise e Sicilia guidano la classifica dell’Rt rispettivamente con 1.38 e 1.27.

Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione contenuto nella bozza del 36/o monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute con dati al 20 gennaio 2021 relativi alla settimana 11/1/2021-17/1/2021.