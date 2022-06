Ruba 150mila euro di Gratta e Vinci dalla tabaccheria in cui lavora: “Volevo cambiare vita” (Foto archivio Ansa)

Sperava di dare una svolta alla sua vita, per questo ha rubato oltre 150 mila euro di Gratta e Vinci nella tabaccheria in cui lavorava. Per circa un mese e mezzo, ogni giorno, la donna prendeva quanti più biglietti riusciva a sottrarre e li nascondeva nel suo zaino.

Secondo quanto racconta Il Messaggero, ad accorgersene è stato il titolare che dai registri ha cominciato a notare un numero crescente di biglietti mancanti e soldi mai incassati. Prendeva biglietti di ogni tipo: Mega miliardario, Turista per Sempre e Tutto per Tutto.

Tabaccaia ruba 150mila euro di Gratta e Vinci, il confronto col titolare

Resosi conto dell’ammanco, il titolare ha deciso di chiamare la dipendente a colloquio per un confronto. A quel punto la tabaccaia ha confessato tutto e si è licenziata. “Le spese e le difficoltà sono aumentate con la pandemia, non riuscivo più ad arrivare alla fine del mese”, si è giustificata.

In un primo momento il titolare avrebbe provato ad andarle incontro: non ha denunciato la donna ma le ha chiesto di prendere un prestito per risarcirlo.

Tempo alcuni giorni e la donna si è rivolta ad un avvocato, affermando che le dimissioni le erano state estorte dal datore di lavoro. A quel punto è scattata la denuncia, presentando prova dei ripetuti furti ripresi dalle telecamere di sicurezza.