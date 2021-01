Un ladro, dopo aver messo a segno un colpo in un negozio Ovs di Lucca, è stato tradito dalla propria fede calcistica: l’uomo infatti è stato riconosciuto da un testimone perché indossava un giubbotto della Juventus.

Furto all’Ovs di Lucca, ladro tradito da un giubbotto della Juventus

I fatti, come racconta Il Tirreno, risalgono al 2018 quando tre georgiani sono entrati all’interno di uno store OVS di Lucca, in Via Roma, al centro della città. I tre, approfittando della folla, si sono intrufolati nei vari reparti rubando calzature e abiti nascondendoli dentro le proprie giacche per poi scappare. Due di loro sono riusciti a far perdere le tracce mentre uno è stato tradito proprio dalla giacca che indossava. Il ladro infatti aveva un giaccone della Juventus.

L’identità del georgiano, 20enne all’epoca dei fatti, è Giorgi Tsitelashivili. Il testimone, una guardia giurata, aveva appunto identificato il ragazzo proprio grazie al capo d’abbigliamento indossato il giorno della rapina. I carabinieri avevano infatti ascoltato la guardia giurata pochi giorni dopo l’accaduto e l’uomo aveva riconosciuto uno degli autori del furto.

Il giudice ha emesso il suo verdetto pochi giorni fa: il georgiano, che aveva rubato merce per il valore di 80 euro, è stato condannato (in contumacia) a 4 mesi di reclusione.