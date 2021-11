Rudy Guede potrebbe tornare libero subito, ha chiesto lo sconto sul fine pena

Rudy Guede, l’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel 2007 a Perugia, potrebbe tornare libero subito. E’ attesa per la decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di Guede di ottenere altri 45 giorni di sconto sul fine pena previsto al 4 gennaio 2022.

Omicidio Meredith, Rudy Guede verso la libertà

Se l’istanza dovesse essere accettata, Rudy Guede tornerebbe subito libero in quanto il termine verrebbe posticipato al 20 novembre e sarebbe quindi già trascorso, come conferma all’ANSA il suo legale, l’avvocato Fabrizio Ballarini. Guede è attualmente affidato ai servizi sociali e ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato.

Per Amanda Knox è l’unico responsabile

Sul caso è tornata a parlare Amanda Knox, assolta in appello insime a Raffaele Sollecito. “Penso ci siano tutte le prove e tutti gli elementi per capire cosa sia successo quella notte e tutte portano a Rudy Guede. Non ci sono prove che ci collegano a quell’omicidio. E’ il motivo per cui tutt’ora c’è la sensazione che tutta questa storia non sia chiusa del tutto”, ha affermato la Knox in un’intervista a Le Iene in onda qualche settimana fa. “So che ha ucciso Meredith – ha aggiunto – e so che lui non ammette di averlo fatto e che punta il dito contro di me e Raffaele. Lui era un uomo armato contro una donna senza armi, non deve essere per forza più complicato di così”.