Il suo amico runner è caduto in un burrone ed è morto. Lui ha subito chiamato i soccorsi ma è stato multato: una sanzione da 400 euro.

Succede anche questo nelle zone rosse, ovvero che un runner cade in un burrone e muore e l’amico che chiama i soccorsi venga multato. Simone Massetti, 34enne residente a Sondrio, è morto sabato scivolando in un burrone per 200 metri.

L’amico, un 32enne, residente a Castello dell’Acqua, chiede l’intervento urgente dei soccorsi. I due escursionisti, ha raccontato Sondrio Today, si trovavano tra i monti Foppa e Pallino, a circa 2.400 metri, tra i territori comunali di Montagna e di Spriana, in Alta Val di Togno.

Poi la beffa. All’amico a breve riceverà una multa pari a 400 euro dai carabinieri per non aver rispettato i divieti imposti dal decreto governativo per arginare la pandemia. Perché in quel luogo lui e l’amico non potevano andarci, spiegano i militari.

La tragedia durante l’escursione proibita

Ad essere sanzionato un 36enne di Castello Dell’Acqua, in Valtellina. Durante l’escursione proibita il suo amico è morto. Solo che secondo le ultime indicazioni, oggetto di accese discussioni tra gli amanti delle vette, in zona rossa resta l’obbligo di non oltrepassare i confini comunali. E invece loro in Valmalenco ci sono arrivati con l’auto, hanno lasciato Sondrio per raggiungere il Monte Foppa e da qui la cresta del Monte Palino, dove si è consumata la tragedia. (Fonte Sondrio Today).