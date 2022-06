Un 22enne è morto e un 19enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di oggi, in via San Francesco, a Rutigliano in provincia di Bari. I due viaggiavano a bordo di una moto.

Per cause in corso di accertamenti il 22enne, di Turi, che era alla guida del mezzo, ha il controllo schiantandosi al suolo. Il passeggero 19enne, per le ferite riportate, è stato trasportato all’ospedale Di Venere di Bari in codice rosso. Non risultano coinvolti altri veicoli. I rilievi necessari a ricostruire la dinamica sono delegati ai carabinieri.

Lo scorso 20 giugno, a Vicovaro in provincia di Roma, a causa di un incidente in moto ha perso la vita Alessandro Maiorani, 37 anni.

Alessandro ha perso la vita mentre era a bordo della sua moto Aprilia. Si è scontrato con una Jeep Renegade guidata da un 33enne. L’incidente è avvenuto in una delle curve sulla via Tiburtina Valeria al chilometro 45 e 500, proprio all’altezza del comune di Vicovaro.

Maiorani era da tutti conosciuto come “Jeff”. Lascia la moglie e due bambini. Gestiva il pub Kilkenny e faceva il team manager della squadra di calcio Asd Vicovaro. Avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva in direzione Subiaco e sarebbe morto sul colpo.