BARI – Una bomba è stata fatta esplodere, nella notte, a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, sotto l’auto privata di un militare del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri in servizio ad Andria. Per far esplodere l’auto, una Fiat Sedici parcheggiata sotto casa del militare, è stato usato un ordigno artigianale con molta probabilità realizzato con tritolo.

L’auto è andata completamente distrutta, la facciata del palazzo è annerita mentre alcuni vetri delle finestre che affacciano sul luogo dell’esplosione sono andati in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Il militare proprietario del veicolo è stato subito portato in caserma e ascoltato dai colleghi per capire quali indagini stia seguendo al momento e se l’accaduto vada inteso come una ritorsione in merito alla sua attività. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia locale. (fonte ANSA)