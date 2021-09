Ruvo di Puglia, soldatessa salva vita di un bimbo di un anno che sta morendo in strada

Un bambino di poco più di un anno è stato salvato in strada a Ruvo di Puglia, dal Caporal Maggiore Annarita Garofalo grazie alla manovra salvavita.

Secondo quanto riporta Trani Viva, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì 6 settembre nella cittadina in provincia di Bari. Il militare si trovava in corso Carafa, nei pressi della farmacia D’Aprile, quando ha notato un uomo, con un bambino in braccio, che chiedeva disperatamente aiuto. Il piccolo era privo di sensi, ma fortunatamente c’era ancora battito. Immediatamente gli ha praticato la manovra salvavita.

Il bambino, dopo una prima ripresa, ha perso nuovamente coscienza. Senza perdere un attimo, ha cercato rianimarlo nuovamente. I soccorsi erano stati già allertati, ma l’ambulanza sarebbe dovuta arrivare da Molfetta e il piccolo avrebbe rischiato di non farcela. Dopo l’arrivo della madre, si è decisi di trasportarlo all’Ospedale di Corato, dove il bimbo ha finalmente ripreso conoscenza.

Sindaco di Ruvo di Puglia ringrazia Annarita Garofalo

Il Sindaco di Ruvo di Puglia ha voluto ringraziare personalmente il Caporal Maggiore Capo Garofalo per l’altruismo e il grande coraggio dimostrati. “Ci vogliono presenza di spirito, competenza e sangue freddo. Sono orgoglioso di averti incontrata: il tuo comportamento è un’ulteriore prova della preparazione e dello spirito di servizio delle nostre Forze armate, il tuo modo di agire testimonia altruismo e grande coraggio. La vita è un bene inestimabile. Siamo tutti vicini ai genitori di quel piccolino e tutti ti siamo immensamente grati”.

Il Generale dell’Esercito Italiano Giuseppenicola Tota ha poi rivolto gli auguri di buon lavoro al Colonnello Simone Gatto e all’11° Reggimento Genio Guastatori, confermando che potranno sempre contare sul supporto e sul sostegno del COMFOP SUD.