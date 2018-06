TREVISO – Nuovi disagi per i passeggeri dei voli Ryanair in partenza dall’aeroporto di Treviso. Giovedì scorso, 7 giugno, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] l’aereo previsto in partenza per Lamezia Terme è stato annullato all’ultimo momento.

A darne notizia è Il Gazzettino che racconta come tra i passeggeri in attesa dell’imbarco, ci fosse anche una coppia di fidanzati veneziani, invitati al matrimonio di un loro amico in Calabria. Una volta arrivati in aeroporto e superati i controlli della sicurezza, i due giovani si erano messi in coda al gate pronti per l’imbarco visto che l’aereo per Lamezia Terme era segnalato in partenza con solo dieci minuti di ritardo.

Al momento dell’apertura del gate è però iniziata l’odissea della coppia. In un primo momento, sui monitor dell’aeroporto è apparsa la scritta: “In attesa di notizie”, ma pochi minuti dopo il personale di Ryanair ha comunicato la cancellazione del volo ma non ha saputo spiegare le ragioni di tale scelta ai passeggeri infuriati.

A quel punto molti di loro hanno provato a chiedere un bus sostitutivo per provare a raggiungere almeno l’aeroporto di Bologna ma la compagnia si è limitata a rispedirli a casa, dicendo che il primo volo per la Calabria sarebbe partito domenica. Troppo tardi, visto che il matrimonio era stato programmato per sabato.