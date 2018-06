ROMA – L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio contro Ryanair per la cancellazione dei voli a settembre e ottobre dello scorso anno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] comminando una sanzione di 1.850.000 euro “con importo ridotto per il comportamento proattivo nell’informare correttamente i consumatori”.

Lo rende noto l’Authority, “accertando, quale pratica commerciale scorretta, l’avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia – non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo”.

A ciò si aggiunge “la riscontrata ingannevolezza nelle modalità attraverso le quali il vettore informava i passeggeri della cancellazione dei voli, dal momento che prospettava loro due possibili soluzioni (rimborso o modifica biglietto) senza adeguatamente avvisarli circa l’esistenza del loro (ulteriore) diritto alla compensazione pecuniaria – ove dovuta”.