ROMA – Annullate dal Tar del Lazio le multe Antitrust contro Ryanair e Wizz Air, per le nuove policy sui bagagli a mano.

Nel mirino dell’autorità Garante della concorrenza erano finite le nuove regole adottate dalle due compagnie aeree lo scorso autunno, in base alle quali il bagaglio a mano grande non è più compreso nella tariffa base del biglietto, obbligando così i viaggiatori a pagare un supplemento tra i 5 e i 25 euro (in fase di prenotazione, al momento del check in o al gate) per portare a bordo il proprio trolley.

Secondo l’Antitrust di trattava di pratiche commerciali scorrette: ragion per cui a febbraio aveva elevato sanzioni per tre milioni contro la compagnia irlandese e un milione alla ungherese. Il tribunale amministrativo ha invece ribaltato la decisione e accolto le ragioni delle compagnie aeree, annullando così le sanzioni.

Fonte: Agi