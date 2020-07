Un bagnino di una spiaggia di Sabaudia è risultato positivo al Covid-19. Avviata un’indagine epidemiologica per rintracciare i contatti avuti dall’uomo.

A Sabaudia un bagnino è risultato positivo al coronavirus. L’Asl di Latina ha subito avviato le indagini per ricostruire i contatti del giovane, che risiede nel capoluogo pontino e lavora presso un chiosco nella zona della Bufalara.

Dalle prime verifiche, l’Azienda sanitaria sembra comunque escludere pericoli per i clienti della struttura balneare, in quanto il bagnino, che da qualche giorno era a casa con la febbre e che accusati i sintomi del Covid-19 si è fatto sottoporre agli accertamenti, sembra non avesse un contatto stretto con i bagnanti.

Al momento l’Asl non ha disposto tamponi per quanti hanno frequentato il chiosco ed ha sottoposto a tampone solo due colleghi del giovane, quelli con cui lavorava in spiaggia. Da stabilire poi chi abbia contagiato il bagnino.

Altri due casi a Latina

Nella stessa giornata dall’Asl di Latina si segnalavano due nuovi contagi. Si tratta di un uomo di nazionalità indiana, già isolato, e di una donna, la quale è stata appena messa in quarantena ed è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Nel caso dell’uomo indiano l’Asl ha effettuato tamponi a chiunque avesse partecipato ad una funzione religiosa in cui erano presenti due connazionali poi risultati positivi e test sierologici a tutti quelli che vivono nel grande complesso di Bella Farnia. Dei 208 tamponi eseguiti il 21 luglio ai partecipanti alla funzione religiosa, sono quindi risultati positivi solo due, mentre dei 408 test sierologici eseguiti il 29 luglio, 12 sono risultati positivi per la presenza di anticorpi e di questi solo uno è risultato positivo al tamponi. (fonte LA REPUBBLICA)