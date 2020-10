Incidente drammatico sulla Migliara 53 di Sabaudia, un morto e due feriti gravi in seguito ad uno scontro tra tre auto.

Terribile incidente automobilistico a Sabaudia in via della Migliara 53, tre vetture si sono scontrate, il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

Stando alla ricostruzione de ilcorrieredellacitta.com, l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 9.45 del 22 ottobre in via della Migliara 53 a Sabaudia.

Ci sarebbe stato uno scontro tremendo tra tre vetture. Il conducente di una vettura sarebbe morto sul colpo mentre gli altri due conducenti sarebbero in condizioni gravissime.

Su segnalazione di un testimone, sarebbe giunte sul posto, in tempi rapidissimi, tre ambulanze del 118 e delle vetture dei Vigili del fuoco di Latina.

Sarebbero stati proprio i Vigili del fuoco ad estrarre i corpi dei tre conducenti dalle rispettive vetture.

Uno dei tre sarebbe stato dichiarato morto sul colpo dai sanitari presenti mentre gli altri due, in situazione drammatiche, sarebbero stati trasportati subito nell’ospedale più vicino.

Poco dopo, sarebbe giunta sul posto anche la polizia stradale.

Come scritto da ilcorrieredellacitta.com, non sarebbero chiare le dinamiche dell’incidente ma gli agenti di polizia starebbero lavorando alacreménte per fare chiarezza sull’accaduto.