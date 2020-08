Sabrina Beccalli (nella foto Ansa), Alessandro Pasini indica dove si trova il corpo: si cerca in una roggia

Sabrina Beccalli, si cerca il corpo. Il 45enne accusato di averla uccisa, al termine dell’interrogatorio ha fornito dettagli utili alle ricerche del corpo della donna.

Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la mamma di 39 anni scomparsa da Ferragosto da Crema, dal pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto, si concentrano in una roggia, un canale usato per l’irrigazione.

La roggia si trova vicino a Vergonzana, la frazione di Crema (provincia di Cremona) dove viveva la donna.

La svolta è arrivata al termine dell’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

L’uomo, questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un’ora e mezza.

L’avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che “Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione”.

I Carabinieri hanno chiuso la strada per avviare le ricerche interrotte poco dopo per mancanza di ulteriori indizi.

Il corpo di Sabrina non è stato infatti ancora trovato e il campo base della Vergonzana è stato smantellato, probabilemnte solo momentaneamente. I Carabinieri, nell’area delle ricerche, al momento hanno però trovato un badile.

Sul fronte delle indagini, oltre al 45enne, gli inquirenti nelle scorse ore hanno ascoltato una donna che avrebbe avuto una relazione sentimentale proprio con Pasini.

L’appello dei familiari della 39enne

In mattinata, la famiglia di Sabrina Beccalli, con l’avvocato Antonino Ennio Andronico, aveva rivolto un appello ad Alessandro Pasini.

“I familiari di Sabrina sono distrutti. Si appellano al cuore di Pasini affinché dica dove ha nascosto il corpo della ragazza” (fonte: Ansa, Agi).