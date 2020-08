Sabrina Beccalli come Viviana Parisi? Scomparsa da 48 ore, la sua auto ritrovata bruciata (Foto Fb)

Una donna di 39 anni, Sabrina Beccalli, è scomparsa a Crema. Sono in corso le ricerche dopo il ritrovamento della sua auto bruciata.

Sabrina Beccalli, 39 anni, madre separata di un ragazzo di 14 anni, è sparita nel nulla da 48 ore. La sua auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata bruciata nelle campagne di Vergonzana, in provincia di Crema. Non si sa ancora se per un guasto o perché data alle fiamme.

Di lei si sono perse le tracce da sabato 15 agosto: Sabrina quella mattina ha accompagnato il figlio da alcuni amici per trascorrere il Ferragosto in piscina, assicurando che li avrebbe raggiunti a mezzogiorno.

Ma da allora non è più tornata. A dare il primo allarme, la sera di Ferragosto, sono stati alcuni abitanti di Vergonzana, che hanno chiamato i vigili del fuoco per l’auto in fiamme.

A quel punto le forze dell’ordine sono risalite alla proprietaria, per la quale ora si teme il peggio. Sui sedili posteriori dell’auto, tra l’altro, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato di un cane che, secondo i familiari della donna, non apparteneva a lei.

Qualcuno ha dato fuoco all’auto? E a chi apparteneva quel povero cane?

Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile che stanno setacciando le campagne di Vergonzana. Nell’area allestito anche un campo base dove sono arrivati anche droni e fotoelettriche.

“Allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi”, ha spiegato il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante del Nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona.

Un caso misterioso che ricorda per certi versi quello di Viviana Parisi, la mamma Dj ritrovata morta nei boschi a Caronia, il suo bambino Gioele è tutt’ora disperso. (Fonte: Ansa).