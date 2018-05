SALERNO – Diego Campiglia, il 35enne di Sala Consilina scomparso il 1 maggio pomeriggio, è stato ritrovato morto questa mattina lungo la Sella del Corticato nel Comune di Sacco, in provincia di Salerno.

Il corpo del giovane era sotto il ponte Valiterno, nascosto dietro un cespuglio, in un dirupo di circa 70 metri, sotto il luogo dove ieri pomeriggio il 35enne era stato protagonista di un incidente in auto. La sua vettura si era scontrata con quella di una coppia del posto, poi ricoverata in ospedale. Di lui, invece, si sono perse le tracce.

Le ricerche erano andate avanti fino alle 4 di notte e sono riprese questa mattina quando è avvenuto il macabro ritrovamento. Si sta tentando il recupero del corpo. A rinvenire il cadavere sono stati i volontari della protezione civile di Laurino e i carabinieri forestali.