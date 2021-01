Incidente d’auto tra Sala Comacina e Colonno. Quattro feriti, tra loro anche un bambino di 6 anni, in seguito alla collisione tra due vetture.

Per fortuna nessuno dei feriti ha riportato danni gravi ma c’è voluto comunque un massiccio utilizzo di mezzi di soccorso in un punto chiave per la viabilità lungo il lago di Como.

Sala Comacina, incidente tra due auto dopo le 16

Come riportato dal corrieredicomo.it, l’incidente tra le due auto si sarebbe verificato dopo le ore 16.

Le due vetture stavano procedendo in maniera spedita lungo la Statale Regina. L’incidente sarebbe avvenuto tra Sala Comacina e Colonno.

Dato che la collisione è stata piuttosto violenta, si sono stati registrati quattro feriti, tra loro un bambino di 6 anni.

Questi feriti non sono in condizioni gravi ma, come spiega corrieredicomo.it, ingente è stato lo spiegamento di mezzi di soccorso in un punto nevralgico della viabilità lungo il Lago di Como.

Sono accorsi sul posto due elicotteri. Il primo è decollato da Como, mentre il secondo è giunto da Brescia.

Oltre agli elicotteri, sono arrivati sul luogo dell’incidente anche due ambulanze, un’auto medica, i carabinieri della compagnia di Menaggio, la polizia locale ed i vigili del fuoco.

Come conclude corrieredicomo.it, il bambino è stato trasportato in ospedale a Bergamo insieme ad una donna di 45 anni (codice giallo).

Codici verdi invece per gli altri due feriti. Notevoli le ripercussioni al traffico che si è bloccato, con lunghe code un entrambi le direzioni (fonte corrieredicomo.it).