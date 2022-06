Mega rissa all’alba davanti ad un locale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, con decine tra ragazzi e ragazze coinvolti. Alcuni avrebbero brandito delle bottiglie rotte.

Sala Consilina, rissa davanti ad un locale: i video girano sui social

Il tutto immortalato dai video che girano sui social e che in questa circostanza saranno utili ai Carabinieri della compagnia di Sala Consilina per individuare i responsabili del fatto. La rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi. Non ci sono stati feriti.

(Video Corriere della Sera)

Poche ore prima violenta rissa a Melendugno in Salento

L’arrivo del caldo e la chiusura delle scuole, come ogni anno favorisce le risse. Una violenta lite è infatti scoppiata anche a Melendugno in Salento (provincia di Lecce): un ragazzo di 20 anni, originario di Cavallino (Lecce) è finito in ospedale con un taglio alla gola. Il dramma si è consumato intorno all’una e mezzo della notte a Torre dell’Orso, marina di Melendugno.