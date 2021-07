Saldi 2021, si comincia il 1 luglio in Sicilia: calendario regione per regione e regole per negozi e clienti (Foto d’archivio Ansa)

Saldi 2021, è giunta l’ora. Da oggi, giovedì 1 luglio, si comincia in Sicilia. E’ la prima regione in Italia in cui si possono comprare capi d’abbigliamento (e non solo) a prezzo scontato. Si tratta della seconda stagione di saldi estivi in epoca Covid. Per questo, è bene continuare a seguire le regole che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno e mezzo.

Saldi 2021, calendario regione per regione

Giovedì 1 luglio 2021

Sicilia: fino a mercoledì 15 settembre

Sicilia: fino a mercoledì 15 settembre Sabato 3 luglio

Abruzzo: fino a martedì 31 agosto

Calabria: fino a mercoledì 1 settembre

Emilia-Romagna: fino a martedì 31 agosto

Friuli Venezia Giulia

Lazio: fino a venerdì 13 agosto

Lombardia: fino a martedì 31 agosto

Liguria: fino a lunedì 16 agosto

Marche: fino a mercoledì 1 settembre

Molise: fino a martedì 31 agosto

Piemonte: fino a sabato 28 agosto

Sardegna: fino a venerdì 3 settembre

Toscana: fino a martedì 31 agosto

Umbria: fino a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: fino a giovedì 30 settembre

Veneto: fino a martedì 31 agosto

Abruzzo: fino a martedì 31 agosto Calabria: fino a mercoledì 1 settembre Emilia-Romagna: fino a martedì 31 agosto Friuli Venezia Giulia Lazio: fino a venerdì 13 agosto Lombardia: fino a martedì 31 agosto Liguria: fino a lunedì 16 agosto Marche: fino a mercoledì 1 settembre Molise: fino a martedì 31 agosto Piemonte: fino a sabato 28 agosto Sardegna: fino a venerdì 3 settembre Toscana: fino a martedì 31 agosto Umbria: fino a martedì 31 agosto Valle d’Aosta: fino a giovedì 30 settembre Veneto: fino a martedì 31 agosto Venerdì 23 luglio

Campania

Campania Sabato 24 luglio

Puglia: fino a mercoledì 15 settembre

Puglia: fino a mercoledì 15 settembre Lunedì 2 agosto

Basilicata: fino a giovedì 30 settembre. È comunque consentita la vendita promozionale nei 30 giorni antecedenti il 2 agosto

Basilicata: fino a giovedì 30 settembre. È comunque consentita la vendita promozionale nei 30 giorni antecedenti il 2 agosto Venerdì 13 agosto

Trentino – Alto Adige: i commercianti determinano liberamente i 60 giorni di saldi, nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige i saldi estivi iniziano venerdì 13 agosto e terminano venerdì 10 settembre.

Le regole per i saldi estivi 2021

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Covid.