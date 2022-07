Saldi estivi 2022 al via oggi 2 luglio, ecco il calendario Regione per Regione (foto ANSA)

Oggi 2 luglio partono ufficialmente i saldi estivi 2022. A parte alcune eccezioni, gli sconti sono partiti oggi 2 luglio in gran parte d’Italia e avranno una durata media di sei settimane. Un appuntamento molto atteso da consumatori e imprenditori che per la prima volta dopo due anni dall’inizio della pandemia tornano a vivere la stagione dei saldi senza restrizioni. Confcommercio ha stimato una spesa media di 202 euro a famiglia.

Saldi estivi 2022, il calendario Regione per Regione

Ad aprire la stagione è stata la Sicilia, dove i saldi sono cominciati ieri, venerdì 1 luglio, con un giorno di anticipo rispetto alla maggior parte delle Regioni. Qui, i consumatori potranno approfittare dei prezzi vantaggiosi fino al 15 settembre.

Nel resto d’Italia è oggi, sabato 2 luglio, il primo giorno ufficiale di sconti. A essere diverse però sono le date di fine stagione. I primi a rimuovere le scritte promozionali dalle vetrine dei loro negozi saranno i commercianti del Lazio. Qui, l’ultimo giorno di sconti sarà il 13 agosto. Tre giorni dopo toccherà alla Liguria, dove gli sconti finiranno ufficialmente il 16 agosto.

Nella maggior parte delle Regioni i saldi dureranno fino a fine agosto. Lombardia, Valle D’Aosta, Calabria, Campania e Sardegna chiudono il 30 agosto, seguono Lombardia, Valle D’Aosta, Calabria, Campania e Sardegna, che invece chiudono la stagione esattamente il 31 agosto.

In alcune città però il calendario dei saldi si prolungherà anche fino a settembre. Il 2 settembre si chiudono in Basilicata, il 15 in Puglia, mentre in Piemonte e Friuli Venezia Giulia gli sconti dureranno quasi tre mesi, finendo rispettivamente il 27 e il 30 settembre.

In Trentino Alto Adige date differenti

In Trentino Alto Adige però ci saranno date del tutto diverse. In Alto Adige i saldi saranno distribuiti in due periodi: dal 15 luglio al 12 agosto o dal 19 agosto al 16 settembre, mentre i commercianti del Trentino potranno scegliere autonomamente i giorni di sconti con l’unico vincolo che abbiano una durata complessiva di 60 giorni.