Stanno per arrivare i tanto attesi saldi di fine stagione: per chi volesse rinnovare il guardaroba estivo in vista delle vacanze, basta attendere il fine settimana. Quest’anno fa da apripista la Sicilia, dove le promozioni hanno inizio venerdì 1 luglio. Dal giorno dopo, sabato 2 luglio, via allo shopping nella gran parte delle regioni d’Italia. Ecco le date.

Saldi estivi 2022, le regioni che iniziano il 2 luglio

Come detto, a parte la partenza anticipata di un giorno in Sicilia, la restante parte delle regioni italiane darà il via ai saldi da sabato 2 luglio. Nello specifico: Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Piemonte, Molise, Sardegna, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Non c’è invece una data ufficiale per Trento e provincia: qui i commercianti possono determinare liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, per una durata massima di 60 giorni.

Saldi estivi 2022, quanto durano

Mancano anche le date di fine saldi per Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana, anche se la durata massima del periodo di sconti è sempre di 60 giorni.

In Piemonte, invece, la durata si estende a 8 settimane e a 6 nel Lazio. Meno tempo in Liguria, dove i giorni per fare razzie di acquisti sono 45.

Saldi estivi 2022, il calendario ufficiale

Di seguito riportiamo il calendario ufficiale della Federazione Moda Italia e Confcommercio, con le date divise regione per regione: