Saldi acquisti online: come evitare truffe e comprare in sicurezza

Con l’arrivo dei saldi invernali, la voglia di acquistare online cresce, ma aumenta anche il rischio di incappare in truffe o fregature. Se è vero che il 57% degli utenti controlla la veridicità degli annunci su siti ufficiali, il 24% si affida a click impulsivi, ignorando i potenziali rischi. In questo periodo, diventa cruciale difendersi dalle truffe online e dalle minacce che si celano dietro agli “affari irresistibili”.

Durante i saldi, il desiderio di ottenere l’oggetto tanto voluto a un prezzo scontato spinge gli acquirenti online a essere più vulnerabili alle truffe. Secondo un sondaggio, il 66% dei consumatori riconosce la truffa della spedizione bloccata alla dogana, ma altri rischi rimangono spesso sottovalutati.

Truffe e fregature, attenzione ai saldi invernali online

Gli acquirenti hanno imparato a evitare le truffe più comuni, come i link di tracciamento fasulli e i messaggi privi di contesto inviati da amici o parenti. Tuttavia, il 56% del campione risulta vulnerabile alla scansione di QR code, aprendo la porta a potenziali attacchi malware.

Inoltre, l’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale (AI) nelle truffe online richiede una maggiore attenzione. Acquisti proposti a prezzi notevolmente inferiori al mercato o pagine web con errori evidenti possono essere segnali di una possibile truffa.

Consigli per evitare fregature

Evitare di cliccare su annunci pubblicitari e accedere direttamente al sito ufficiale o all’app del brand.

Ignorare i messaggi che comunicano blocco doganale o richiedono dati personali.

Verificare le informazioni direttamente sul sito del corriere utilizzando il codice di consegna.

Prestare attenzione ai QR code, evitando di scannerizzarli senza riflettere.

Non solo truffe, il pericolo durante i saldi è anche quello di fare troppe spese. Nonostante il 62% dichiari di approfittare dei saldi solo se veramente convenienti, il 31% non ha un budget definito. Questa mancanza di pianificazione potrebbe portare a spese eccessive durante i saldi.

L’ascesa del “Buy Now Pay Later” (BNPL): Il 9% degli acquirenti preferisce utilizzare il metodo BNPL per rateizzare gli acquisti. Tuttavia, è essenziale pianificare e stabilire un budget per evitare di cadere nelle tentazioni degli sconti eccessivi.

Quando facciamo spese online, ricordiamo sempre che la prudenza, la verifica e la pianificazione del budget emergono come elementi cruciali per difendersi. Con il 2023 che registra un aumento delle spese senza un budget definito, è essenziale che gli acquirenti adottino strategie oculate per godere dei saldi senza cadere nelle insidie delle truffe online.