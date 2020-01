ALESSANDRIA – “Attendiamo circa 60mila persone al giorno, da oggi al lunedì dell’Epifania”. E’ la previsione di Ezio Bassani, comandante della polizia municipale, impegnato nel primo giorno di saldi invernali al Serravalle Designer Outlet. Un assalto cominciato sin dal primo mattino di sabato. Come misura di sicurezza i vigili hanno deciso l’impiego di un drone per il monitoraggio dall’alto della situazione. “Si tratta dell’unico velivolo autorizzato – viene spiegato – poiché un’ordinanza del Comune vieta fino al primo marzo il sorvolo di tutti gli apparecchi radiocomandati sull’intera area dei centri commerciali”.

Un impiego senz’altro utile considerato le lunghe code al casello dell’autostrada (una fila che ha toccato i tre chilometri nel momento di punta) ma anche il parcheggio non proprio ortodosso delle auto: completi i posti auto dell’outlet c’è chi ha lasciato l’auto su aiuole, rotonde e lungo la provinciale, contribuendo in alcuni casi, a rallentare ancora di più un traffico già di per se caotico. Ma gli sconti che in alcuni casi possono arrivare anche all’80 per cento paiono convincere ai salti mortali pur di garantirsi l’ingresso all’outlet.

Saldi invernali 2020: il calendario.

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

Lombardia: dal 4 gennaio al 5 marzo 2020

Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte: dal 4 gennaio al 29 febbraio 2020

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia: dal 2 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

Toscana: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020 (Fonte Ansa).