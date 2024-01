Sale su una gru e si lancia nel vuoto: 63enne trovato morto in un cantiere

Sale su una gru e si lancia nel vuoto. Un uomo di 63anni è stato trovato morto ieri mattina in un cantiere a Macerata, nella Marche. Nessuno ha assistito all’accaduto, come specifica il sito CronacheMaceratesi.it. Era scomparso dal 29 e a dare l’allarme era stata sua moglie, temendo il peggio.

Il biglietto lasciato nell’auto per spiegare il gesto

Il 63enne stava affrontando un momento di difficoltà e nella sua auto è stato trovato un biglietto in cui spiegava le ragioni del suo gesto, che appare evidente a questo punto sia stato volontario. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e gli agenti della Squadra mobile, per gli accertamenti di legge necessari in casi del genere.

