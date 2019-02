TRAPANI – Da due settimane non si hanno notizie di Angela Stefani, una donna di 48 anni originaria di Bologna ma da anni residente a Salemi, in provincia di Trapani. E adesso la procura di Marsala ha aperto una indagine per omicidio e occultamento di cadavere, reati contestati all’attuale convivente della donna, Vincenzo Caradonna.

Di Angela Stefani non si hanno notizie dallo scorso 5 febbraio. Lunedì sera, 18 febbraio, il pm Silvia Facciotti, titolare del fascicolo, ha interrogato Vincenzo Caradonna, assistito dal suo avvocato. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma nei giorni scorsi era già stato ascoltato e aveva riferito che la Stefani spesso si allontanava. Aveva anche detto, riferisce l’agenzia Ansa, di “non averla vista” quando la donna avrebbe lasciato l’abitazione lo scorso 5 febbraio.

A denunciare la scomparsa era stato l’ex compagno, Rosario Scianna, allevatore di Salemi e padre di due figli nati dalla loro relazione. Martedì 19 febbraio è previsto un accertamento dei Ris di Messina in alcuni luoghi in cui sarebbero state ritrovate tracce di sangue.