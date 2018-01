LECCE – Maxi sequestro al largo delle coste del Salento, in Puglia. Militari della Guardia di Finanza hanno bloccato nelle acque del Canale di Otranto un gommone carico di marijuana e armi. A bordo sono stati trovati oltre 1.700 chilogrammi di marijuana, un fucile mitragliatore tipo Kalashnikov e 60 proiettili.

Tre cittadini albanesi che erano a bordo sono stati arrestati. L’imbarcazione è stata avvistata, mentre si dirigeva verso le coste italiane, dagli equipaggi delle unità aeronavali della Guardia di Finanza impegnate in operazioni di sorveglianza delle frontiere.

Sono stati quindi indirizzati verso il natante, al largo della costa di Otranto (Lecce), i mezzi aeronavali della Guardia di Finanza, impegnati anche nell’operazione “Triton 2017” dell’Agenzia Frontex, coordinati in Puglia dal Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto.

L’operazione è avvenuta alle 19:30 circa di domenica 31 dicembre. I trafficanti non si sono fermati all’alt: è cominciato un inseguimento che si è concluso con l’abbordaggio del gommone da parte della Fiamme gialle, a poche miglia al largo di San Foca di Melendugno. Il gommone, di colore grigio, lungo 9 metri, con due potenti motori fuoribordo, è stato condotto agli ormeggi dagli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Otranto.

La marijuana trovata a bordo del natante posto sotto sequestro era confezionata in 76 colli di varie dimensioni e pesa complessivamente oltre 1.741 chili, che al mercato clandestino (secondo gli investigatori) avrebbe fruttato al dettaglio oltre 17 milioni di euro.

Gli scafisti, tre venticinquenni, tutti di Valona, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti, introduzione illegale di armi da guerra. Dall’inizio dell’anno 2017, sono circa 35 le tonnellate di marijuana trasportata via mare sequestrate, 50 gli scafisti arrestati e 25 i natanti sottratti alle organizzazioni criminali dalla Guardia di Finanza in Puglia; nell’intero anno 2016, sempre le Fiamme Gialle pugliesi, ne avevano sequestrate circa 22 tonnellate.