Il caldo record di questi giorni ha ucciso due 70enni in Salento. Nella giornata di lunedì 27 giugno, un uomo di 71 anni originario di Latina è morto dopo essersi accasciato sulla spiaggia di Torre dell’Orso in zona “Due Sorelle”.

L’uomo è stato soccorso da altri bagnanti. Poco dopo è arrivato il 118 che nulla ha potuto fare se non constatare il decesso. Il 71enne si trovava in Salento in vacanza con i famigliari.

Salento, la seconda vittima ad Otranto

La seconda vittima è un vicentino di 77 anni residente in provincia di Torino. L’uomo stava trascorrendo una vacanza in Puglia. E’ morto mentre si trovava presso la spiaggia del “Voi Alimini Resort” a Otranto. L’anziano si trovava insieme a degli amici nella località balneare e stava festeggiando il compleanno. Dopo aver accusato un malore in acqua anche lui si è accasciato. A soccorrerlo i bagnini del lido ai quali si sono aggiunti i sanitari del 118. Ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sul posto anche i Carabinieri e della Guardia costiera.

Cappa di caldo sull’Italia almeno fino al 5 luglio

Nel territorio salentino, nella gioranta di ieri, si sforavano la temperatura sfiorava i 40 gradi. La causa dei malori potrebbe essere quindi legata al caldo torrido. D’altronde sta facendo caldo su tutta Italia con temperature che raggiungeranno picchi di 45 gradi.

La cappa ed il caldo potrebbero insistere sull’Italia fino al 4-5 luglio. Il Mediterraneo, già attualmente registra 5 gradi più della media.

Oggi ci sono diverse città a rischio elevato (ossia da bollino rosso per quanto riguarda le ondate di calore). Solo 5 (Brescia, Bolzano, Genova, Milano e Torino) sono appena più fresche restando cin il bollino giallo. Domani, 29 giugno, ben 19 città saranno da bollino rosso e 9 gialle.