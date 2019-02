LECCE – Naufragio in mare al largo di Pescoluse, nel Comune di Salve, in provincia di Lecce. Un peschereccio con a bordo tre persone si è ribaltato a due miglia dalla costa salentina. Uno dei tre occupanti del natante, Cosimo Piro, di 32 anni, si è salvato nuotando fino alla riva, mentre gli altri due, il padre Fabrizio Piro, di 53 anni, Damiano Tricarico, un amico di 43 anni, sono dispersi.

Sono subito scattate le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera di Gallipoli. Dalle prime informazioni sembra che la barca, a causa del mare mosso, abbia iniziato ad imbarcare acqua ed i tre si sono trovati in difficoltà e sono finiti in mare.

L’unico superstite è stato trasportato all’ospedale Panico di Tricase (Lecce) ed ha raccontato di avere visto le altre due persone che erano con lui annaspare tra le onde. Alle ricerche, oltre alle motovedette, partecipano anche un elicottero dei vigili del fuoco ed un aereo della Guardia costiera.

Secondo quanto quanto riferiscono i quotidiani locali, la barca era uscita per una battuta di pesca come d’abitudine. All’improvviso però ha iniziato ad imbarcare acqua e poi si è ribaltata. Solo Cosimo Piro è riuscito a salvarsi nuotando fino alla riva. Appena arrivato a riva, stremato, ha dato l’allarme.

Si tratta del padre, Fabrizio Piro, 53enne e di un amico, Damiano Tricarico, 43enne, dei quali sono in corso ricerche fin dalle 3 della scorsa notte, quando sono arrivate le prime richieste d’aiuto. A coordinare le operazioni è la Capitaneria di porto di Gallipoli, che ha inviato le motovedette da Leuca, Torre San Giovanni e Gallipoli.

Cosimo Piro è stato trasportato in ospedale, al “Cardinale Panico” di Tricase, dagli operatori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’automedica: a parte un grande spavento e l’affaticamento per lo sforzo sostenuti non ha riportato conseguenze preoccupanti. L’uomo ha raccontato di aver visto il padre e l’amico scomparire tra le onde dopo il rovesciamento della barca.

Sul tratto di mare in cui si è verificato il naufragio stamattina all’alba i vigili del fuoco hanno inviato un elicottero per le perlustrazioni aeree. Sul posto anche il Nucleo sommozzatori, in quella che sta diventando ora dopo ora una lotta contro il tempo.