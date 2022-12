Uomo di 39 anni si scopre bigamo a sua insaputa il giorno delle nozze in Comune

Si è scoperto bigamo a sua insaputa il giorno del suo matrimonio. Accade a Salerno, dove un uomo di 39 anni che si era recato in Comune per il suo matrimonio, si è ritrovato già sposato da 8 anni con una ragazza di Santo Domingo che afferma di non aver mai visto.

Forse un caso di omonimia come nel film con Marcello Mastroianni, fatto sta che dinanzi alla legge il 39enne risulta essere il marito di una sconosciuta e dunque impossibilitato a sposarsi nuovamente.

L’articolo 556 del codice penale recita infatti che: “Chiunque, legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei”.

Il 39enne si è visto quindi costretto a presentare denuncia per falsità dell’atto di matrimonio, chiedendone quindi l’annullamento al Tribunale Civile, ma i giudici l’hanno respinta perché il reato risulta prescritto.

Forse dovresti anche sapere che…