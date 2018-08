MERCATO SAN SEVERINO (SALERNO) – Un uomo ubriaco in auto piomba sulla folla alla processione di San Rocco e Sant’Anna, il parroco sviene e due donne si sentono male, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma le urla della gente in fuga risvegliano l’autista che riesce a frenare prima di fare una strage.

E’accaduto domenica sera, 19 agosto, a Galdo di Carifi, in provincia di Salerno. In molti erano presenti per la processione agostana guidata dal parroco, padre Ciro Avella. E proprio lui si è sentito mancare quando ha visto l’auto piombare sulla folla, un fuoristrada che arrivava a tutta velocità da Bracigliano e che, evitando la fila dei veicoli fermi, sembrava proprio non volersi fermare.

A quel punto è scattato il panico tra i fedeli, che si sono messi a gridare e a fuggire da ogni parte, mentre i portatori delle statue dei santi sono riusciti a stento a non far franare a terra i simulacri.

Ma forse proprio quel parapiglia generale ha richiamato l’attenzione del conducente, che ha frenato, evitando il peggio. Alcune persone si sono allora scagliate contro di lui, per linciarlo. Ma un carabiniere fuori servizio è intervenuto, raggiunto poi dalla polizia locale.

Un incidente finito bene, nel complesso. E che ha dato spunto agli abitanti per giocare nuovi numeri al Lotto, informa il Mattino: 6 (la processione), 14 (l’ubriaco), 28 (il prete), 26 (Sant’Anna) e 90 (la paura).