SALERNO – I buttafuori non lo hanno fatto entrare in discoteca e lui, per vendicarsi, è saltato in macchina e ha cercato di sfondare l’ingresso.

È accaduto sabato sera a Salerno, nei pressi di un noto locale notturno. Almeno dieci persone sono rimaste ferite. Il giovane, originario di Ottaviano, in provincia di Napoli, s’era messo in testa di entrare in quella discoteca a tutti i costi. All’inizio ci ha provato con le buone: si è messo in fila come tutti gli altri. Ma gli addetti alla security hanno notato che era particolarmente alticcio e così gli hanno vietato l’ingresso per evitare spiacevoli disordini.

Ma quello non l’ha presa bene e tra i buttafuori e il giovane è nato una parapiglia, poi sedato con l’intervento di una pattuglia di polizia. Ma non è finita lì. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il giovane una volta allontanato si sarebbe messo in macchina. Ma invece di ritornarsene a casa, ha preso e si è lanciato contro l’ingresso della discoteca, travolgendo dieci persone.

Per fortuna non risultano feriti gravi. Il giovane è stato denunciato.