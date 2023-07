Cade dal sesto piano mentre aggiusta la zanzariera: 82enne morta sul colpo tra via Eugenio Caterina e via San Giovanni Bosco. Secondo quanto riferito da Il Mattino, a perdere la vita è stata W.E., classe 1941. Probabilmente la vittima stava portando avanti alcune faccende domestiche, tra le quali l’installazione di una zanzariera, quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dalla finestra della sua abitazione.

Il corpo si è finito al suolo a seguito di un volo di diversi metri. Subito i passanti hanno chiamato i soccorsi ma per la donna non c’è stato più niente da fare. Presenti sul posto le volanti della Squadra Mobile guidati da Gianni Di Palma e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero del corpo.

Increduli i residenti e i commercianti della zona dove l’anziana era molto conosciuta insieme al figlio, Maurizio (volto noto dell’imprenditoria locale), e al marito. Per gli investigatori è da escludere la pista del gesto volontario. Si sarebbe trattato di un incidente domestico.