SALERNO – Calci e altri atti vandalici contro almeno 11 auto parcheggiate. Questa l’accusa con cui due giovani di 22 anni sono stati denunciati a piede libero a Salerno. I due ragazzi sono stati fermati dalla polizia mentre prendevano a calci un’auto in sosta, dopo che alcuni cittadini li avevano notati e avevano allertato le forze dell’ordine.

Il quotidiano Il Mattino scrive che i due ragazzi, uno di Scafati e l’altro di Boscoreale, dovranno ora rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato commesso in concorso:

“Si sarebbero resi protagonisti del danneggiamento di undici autovetture parcheggiate nella centrale via Ruggero Moscato, nella zona del trincerone ferroviario del capoluogo. Due giovani di 22 anni, uno di Scafati, l’altro di Boscoreale, sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia. I giovani sono stati bloccati nel corso della notte da una pattuglia della sezione Volanti della questura di Salerno mentre sferravano calci in un’auto parcheggiata.

A dare l’allarme alcuni cittadini che avevano visto i due mentre percorrevano a piedi la zona e danneggiavano le auto parcheggiate. I due dovranno rispondere del reato di danneggiamento aggravato commesso in concorso, mentre sono in corso le procedure per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Salerno”.