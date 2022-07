Salerno, coppia romana fermata con 1,2 milioni di euro in contanti nel bagagliaio: denunciati (foto d’archivio Ansa)

Nel bagagliaio avevano contanti per 1,2 milioni di euro. Una coppia romana, fermata a un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale della A2 di Atena Lucana (Salerno), è ora stata denunciata con l’accusa di ricettazione.

Il posto di blocco

La coppia, a bordo c’era anche il loro figlio neonato, è stata fermata a un posto di blocco all’uscita dell’autostrada.

“All’alt dei finanzieri – come racconta il Mattino – il conducente era apparso particolarmente agitato, motivo per cui i militari hanno deciso di procedere a un’ispezione accurata del veicolo, invitandolo ad aprirne anche il vano posteriore. Nel bagagliaio sono state trovate numerosissime banconote, accumulate in mazzette di vario taglio, avvolte con della pellicola trasparente e tenute alla rinfusa tra una valigia e il passeggino”.

Il sequestro

Gli agenti, non ricevendo nessuna risposta sulla provenienza del denaro, hanno deciso di sequestrarlo preventivamente. I coniugi sono stati denunciati alla Procura di Lagonegro per il reato di ricettazione.