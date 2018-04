ROMA – Piccole abrasioni sui tagliandi dei Gratta e Vinci, quasi impercettibili ad occhio nudo.

In questo modo, attraverso l’uso improprio delle apparecchiature telematiche, riuscivano ad individuare quelli con le combinazioni vincenti, il cosiddetto box number, che passavano subito all’incasso, rimettendo in vendita gli altri.

Come racconta La Città di Salerno, una coppia di coniugi, che gestisce un tabacchi in via Posidonia a Salerno, non solo si arricchiva dal 2011 delle vincite ma guadagnava anche sulle vendite dei tagliandi. Vincite che, una volta messe tutte insieme all’incasso, hanno insospettito i responsabili dei Monopoli di Stato i quali si sono rivolti ai carabinieri per effettuare un accesso all’interno della rivendita ed eseguire i normali controlli.

È stato così che i militari hanno controllato la rivendita di tabacchi, gestita da due anziani coniugi di Fisciano e individuato elementi utili per inchiodarli alle loro responsabilità. I due sono stati difatti denunciati per i reati di falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e truffa continuata in concorso.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno accertato che dal 2011 la coppia aveva incassato un milione e 300mila euro di biglietti vincenti.