Salerno, la mamma 85enne muore di coronavirus: i parenti aggrediscono il medico per portare via la salma (Foto d’archivio Ansa)

I parenti vogliono portare via la salma di una donna di 85 anni deceduta a causa del coronavirus e aggrediscono un medico dell’ospedale a Ruggi d’Aragona (Salerno).

La mamma muore di Coronavirus in ospedale a Ruggi d’Aragona (Salerno): i parenti aggrediscono il medico per portare via la salva. “Si condanna – le parole del prefetto di Salerno, Francesco Russo – fermamente l’ennesima aggressione consumata ai danni di una categoria impegnata in prima linea a contrastare l’emergenza sanitaria che sta interessando anche il nostro Paese”.

Salerno, le reazioni ai medici aggrediti dai parenti per la salma della mamma morta di Coronavirus

E ancora:

“Alla categoria dei medici e degli operatori sanitari voglio esprimere la mia piena solidarietà.

Nonché la vicinanza di tutte le Istituzioni a tutti gli uomini e donne del settore sanitario che stanno operando sin dalle prime fasi dell’emergenza”.

Per Russo “di fronte a questi episodi è naturale un sentimento di indignazione che deve tuttavia portare ad un atteggiamento propositivo di tutte le Istituzioni”.

Il Prefetto ringrazia le forze dell’ordine

Il Prefetto di Salerno ha, poi, rivolto un “ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine e, in particolare all’Arma dei Carabinieri.

Carabinieri che anche in questa occasione è prontamente intervenuta per sedare gli animi e riportare la situazione alla calma”.

Per Russo, in ogni caso, è “necessario, al di la delle azioni che verranno messe in campo, che tutti, a partire dalle giovani generazioni, comprendano appieno il valore della sanità pubblica.

E l’importanza del lavoro e della professionalità di tutti i medici ed operatori sanitari”. (Fonte: Ansa).