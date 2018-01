SALERNO – Un uomo è morto soffocato da una fetta di panettone. L’episodio si è verificato giovedì 4 gennaio, in una struttura sanitaria privata di Siano, piccolo centro in provincia di Salerno, dove alloggiano per la degenza e la riabilitazione le persone malate afflitte da problemi psicofisici di vario genere.

Stando alle primissime ricostruzioni, l’uomo ingurgitando in maniera eccessivamente vorace la fetta di panettone, ha finito per strozzarsi con la stessa. Inutile l’intervento immediato da parte del personale della clinica, che ha provato a salvarlo, né quello del personale sanitario del 118, giunto nella struttura dell’agro nocerino-sarnese con un’ambulanza. L’uomo è stato portato all’Ospedale di Mercato San Severino, dove è arrivato già deceduto. Sulla salma dell’uomo, posta sotto sequestro, verrà disposto un esame autoptico.