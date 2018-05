SALERNO – Il bagnetto troppo caldo in ospedale e il neonato rimane ustionato dall’acqua. E’ accaduto a Salerno nell’ospedale Ruggi dove i medici hanno parlato di errore umano. Il piccolo, appena nato, è stato lavato nel Rooming Inn ma l’acqua era troppo calda e ha riportato ustioni sul 20 percento del corpo. Il neonato è stato poi trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nella mattina del 30 maggio la direzione sanitaria ha presentato le sue scuse alla famiglia per l’accaduto e la direzione generale dell’ospedale ha avviato le procedure per individuare i responsabili e procedere a eventuali sanzioni. In una nota diramata dall’ospedale si legge:

” La responsabile di reparto ha chiamato per consulenza il chirurgo pediatrico che, valutate le manifestazioni cutanee, ha ritenuto preferibile il trasferimento precauzionale presso la Tin dell’ospedale Cardarelli di Napoli al fine di garantire al piccolo la migliore assistenza possibile”.

La direttrice della Tin, riporta Repubblica, ha riferito personalmente al Direttore Generale Giuseppe Longo che le condizioni del bambino sono stabili: