Salerno, specializzandi scuola ortopedia costretti a fare le flessioni e pagare la colazione se in ritardo

Gli specializzandi della Scuola di Ortopedia di Salerno sarebbero stati costretti a “eseguire dei piegamenti sulle braccia (flessioni, ndr) e a pagare la colazione a tutti i presenti”. La penalizzazione scattava qualora si fossero presentati in ritardo rispetto alle 6,30, l’ora fissata per l’inizio dello svolgimento dell’attività formativa.

Due inchieste interne sui trattamenti che sarebbero stati riservati agli specializzandi sono state già aperte, secondo quanto scrive il Corriere della Sera che riferisce della vicenda. Nel frattempo, il direttore della Scuola è stato sospeso.

Associazione liberi specializzandi ha presentato la denuncia

La denuncia, con allegati alcuni video che riprendono quanto accadeva, è stata presentata dall’Als, Associazione liberi specializzandi. Le indagini interne sono state avviate, una dall’Azienda ospedaliera e una dall’Università. Il dg dell’Azienda ospedaliera, Vincenzo D’Amato, ha giudicato inaccettabile quanto avvenuto, mentre il rettore dell’Università, Vincenzo Loia, ha chiesto una relazione approfondita sui fatti.

Als, su Facebook posta una foto in cui si vedono gli specializzandi fare le flessioni e scrive: “Tali attività presentano evidenti illegalità deontologiche e giudiziarie e pertanto la scuola, che ha accreditamento pieno nonostante queste pratiche che provocano molti abbandoni, deve essere totalmente rivoluzionata per evitare queste schifose pratiche. (…) Ci dispiace però constatare che le vessazioni di questo direttore siano conosciute da tempo anche dagli specializzandi al di fuori della scuola. Squarciate questo velo di omertà, segnalate le illegalità, fidatevi di noi che quotidianamente facciamo di tutto per rappresentarvi”.