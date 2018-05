Salerno, trovata Marta Wozniel. La donna aveva rapito il figlio dopo che il Tribunale le aveva tolto l’affidamento

SALERNO – È stata trovata Marta Wozniel, 33enne di origine polacca, che nella serata di ieri, venerdì 4 maggio, ha rapito il figlio dal Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Salerno, temendo forse che il Tribunale per i Minorenni glielo portasse via avendo partorito in stato di ubriachezza.

La donna – residente a Giffoni Valle Piana e arrestata alcuni anni fa per spaccio di stupefacenti – è stata ritrovata a casa del fratello a Salerno. Il bimbo sta bene e tornerà subito in ospedale.

Una situazione difficile e già monitorata quella della donna. La signora, infatti, ha altri due figli avuti da compagni diversi, uno dato in affido a una famiglia e l’altra – una bimba di sei anni – che vive con il fratello a Salerno.